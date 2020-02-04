Издатель Hunters Books запустил на Kickstarter проект по сбору средств на издание настольной ролевой игры во вселенной «Видоизменённого углерода» Ричарда Моргана и одноимённого сериала на Netflix.

Разработчики предлагают разыгрывать события параллельно сюжету первого сезона и первой книги писателя. На дворе 2384 год, наступило мрачное киберпанк-будущее, в котором человечество научилось менять физические оболочки как перчатки. Настоящая смерть может наступить только при уничтожении высокотехнологичного прибора, на которой записывается информация о личности. В книге правил авторы подробно описали три ключевые территории и четыре жанра, которые лучше всего подойдут сеттингу: расследование, интриги, экшен и драма.

На странице проекта Hunters Books сразу же опубликовали правила быстрого старта на 65 страниц. Руководство рассказывает об основных темах, приводит правила создания персонажей и объясняет, как разрешать конфликты. А вот примера приключения нет, но в документе достаточно элементов, чтобы можно было собрать собственное.

Требуемую сумму в 20 тысяч долларов авторы собрали за пару часов. На момент написания заметки цифра перевалила за 85 тысяч. Проект будет длиться ещё 28 дней.

Печатные и PDF-версии издатель обещает отправить в августе. За «электронку» просят 25 долларов, за печатную книгу вкупе с «электронкой» — 50. Правда, в Россию физические товары не отправляют.

В 2020-м Netflix продолжит развивать вселенную «Видоизменённого углерода». 27 февраля стартует второй сезон сериала. А вскоре — пока без конкретной даты — выйдет аниме-сериал.