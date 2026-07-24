Анонсировали новое аниме по «Гандаму»

Bandai Namco Filmworks в рамках фестиваля Comic-Con в Сан-Диего анонсировала новое аниме по «Гандаму» — Mobile Suit Gundam RG: XARX-ZERO.

Режиссером и сценаристом выступает Кэндзи Камияма, известный по «Призраку в доспехах: Синдром одиночки». А за производство отвечает Sola Animation

Действие аниме разворачивается во вселенной грядущей игры Gundam Rogue Orbit — за 90 лет до ее событий.

По сюжету человечество заполучило инопланетный артефакт, который ускорил технологический прогресс, однако он вышел из-под контроля. На Земле начался апокалипсис, поэтому людям пришлось покинуть планету. А 45 лет спустя на Луне пробуждается мальчик по имени Рэй Азуми...

Премьера состоится в 2027 году.

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