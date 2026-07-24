КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Короткометражки и фан-фильмы

Новинки

Как создавались «Страшилы»: фильм, без которого не было бы «Властелина колец»
«Одиссея» Нолана: что этот фильм сделал с Гомером и Древней Грецией
Робби: биография самого трудолюбивого робота в Голливуде
«”Смешарики” вернули мне веру в человечество»: беседа с Сергеем Лукьяненко

Классика

Почему в Голливуде проблемы со сценариями
Почему фантастика приносит миллиарды
Новости

Анонсировали новое аниме по «Гандаму»

Дмитрий Кинский
24 июля 15:57
132
1 минута на чтение
Bandai Namco Filmworks в рамках фестиваля Comic-Con в Сан-Диего анонсировала новое аниме по «Гандаму» — Mobile Suit Gundam RG: XARX-ZERO.
Режиссером и сценаристом выступает Кэндзи Камияма, известный по «Призраку в доспехах: Синдром одиночки». А за производство отвечает Sola Animation
Действие аниме разворачивается во вселенной грядущей игры Gundam Rogue Orbit — за 90 лет до ее событий.
По сюжету человечество заполучило инопланетный артефакт, который ускорил технологический прогресс, однако он вышел из-под контроля. На Земле начался апокалипсис, поэтому людям пришлось покинуть планету. А 45 лет спустя на Луне пробуждается мальчик по имени Рэй Азуми...
Премьера состоится в 2027 году.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
«Охота на Голлума»: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 272 (июль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Настольные ролевые игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

В Collider собрали топ-10 идеальных фэнтези-книг

Новости

В новой «Обители зла» будет много сцен от третьего лица

Новости

Джордж Мартин сейчас занят четвертой повестью о Дунке и Эгге
«Ветра зимы»? Какие «Ветра зимы»?

Новости

Вышел новый спин-офф «Теории большого взрыва». Критикам он понравился

Новости

Отменённый мультсериал Star Wars: Detours впервые покажут публике спустя 14 лет
Это что-то вроде «Симпсонов» во вселенной «Звёздных войн».

Новости

Первый трейлер «Эбенезера» с Джонни Деппом в роли Скруджа
Премьера ожидается 13 ноября.

Новости

Корра облажалась! «Аватар: Семь убежищ»: ролик, дата выхода и сюжет мультсериала, где ненавидят аватара
Аватара больше не почитают как спасителя.

Новости

Первые кадры и сюжет сериала «Бегущий по лезвию 2099»
О чём будет сериал.

Новости

Осенью выйдет новый комикс про Скотта Пилигрима!

Новости

Топ-10 фэнтези-фильмов, которые остались незамеченными (по версии Collider)
Один низ них — с Брэдом Питтом.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты