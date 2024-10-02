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Анонсирована партийная фэнтези-RPG Sunderfolk с управлением на смартфонах
Андрей Квасков
11 октября 13:58
1 минута на чтение
Компания Dreamhaven, основанная соучредителем Blizzard Entertainment Майком Морхеймом, анонсировала тактическую пошаговую RPG Sunderfolk.

Ключевой особенностью тайтла станет локальный кооператив до четырех человек, а управление будет осуществляться с помощью бесплатного приложения для смартфонов и планшетов. Опыт будет схож с настольными играми.

На выбор геймеров будет шесть классов (арканист, бард, берсерк, пиромант, рейнджер и плут), система карт навыков и хаб-деревня Арден, в которой после боев можно будет прокачивать персонажей.

Релиз ожидается в 2025 году на PC, PS5, Xbox Series и Switch. Разработкой занимается Secret Door, которой владеет Dreamhaven.

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Андрей Квасков
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