Анонсирована партийная фэнтези-RPG Sunderfolk с управлением на смартфонах

Компания Dreamhaven, основанная соучредителем Blizzard Entertainment Майком Морхеймом, анонсировала тактическую пошаговую RPG Sunderfolk.





Ключевой особенностью тайтла станет локальный кооператив до четырех человек, а управление будет осуществляться с помощью бесплатного приложения для смартфонов и планшетов. Опыт будет схож с настольными играми.





На выбор геймеров будет шесть классов (арканист, бард, берсерк, пиромант, рейнджер и плут), система карт навыков и хаб-деревня Арден, в которой после боев можно будет прокачивать персонажей.