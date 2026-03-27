Apple экранизирует «Телепатов» про мир, где 10% людей получили сверхспособности

Apple запустила в производство фантастический экшен-триллер Liminal. Режиссёром выступит
Луи Летерье («Форсаж 10»), главные роли сыграют Ванесса Кирби («Фантастическая четверка: Первые шаги») и Яхья Абдул-Матин II («Чудо-человек»).
Фильм основан на графическом романе «Телепаты» Дж. Майкла Стражински. В оригинальной истории после электромагнитного сбоя телепатические способности внезапно получает десятая часть населения.
Вскоре бостонские полицейские-телепаты оказываются втянуты в противостояние с группировкой, возглавляемой несправедливо осуждённым заключённым.
Насколько триллер будет тесно связан с сюжетом оригинала, пока неясно. У Liminal нет даже примерных сроков выхода.