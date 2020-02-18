Apple выпустила первый трейлер «Удивительных историй» Стивена Спилберга

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Apple опубликовала первый трейлер «Удивительных историй» — сериала-антологии от продюсера Стивена Спилберга. Шоу продолжает идею классической передачи, выходившей на NBC с 1985-й по 1987-й.

Apple обещает показать пять фантастических историй, каждая из которых погрузит зрителя в «бесконечное воображение». Один из сюжетов расскажет про пожилого мужчину, который получит невероятные способности, а другой будет посвящён пилоту, оказавшемуся в некой воронке.

Шоураннерами выступают Эдвард Китсис и Адам Хоровиц («Трон: Наследие», «Однажды в сказке»). Главные роли исполнили Дилан ОʼБрайен, Виктория Педретти, Джош Холлоуэй и Эдвард Бёрнс.

Оригинальный сериал назвали в честь одноимённого фантастического журнала, который выходил в США с 1926 года.

Проект стартует 6 марта.

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