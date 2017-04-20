Французские архитекторы спроектировали концепт корабля-тюрьмы с открытыми камерами в виде парусов. Иллюстрации необычной тюрьмы представило издание Daily Mail. Журналисты сразу же сравнили её с «небесными камерами» из «Игры престолов».

Архитекторы создали концепт корабля-тюрьмы с открытыми камерами 1

Над концептом работали архитекторы Аксель де Стампа, Сильвен Мако и Гийом Дево из парижской Школы архитектуры. По их замыслу, тюрьма предназначена для фигурантов расследования «панамских архивов», крупного финансового скандала.

Всего на борт может поместиться 3 300 преступников. Каждому отведена небольшая комната-ячейка размерами 3х3 метра. Все ячейки образуют гигантские паруса.

Идея, конечно, сугубо умозрительная. В реальности условия в такой тюрьме были бы невыносимыми (представьте, что на корабль налетела буря), а сбежать из неё — легче лёгкого. Конечно, в открытом океане выпрыгивать из камер не имеет смысла. Но что помешает заключённому сбежать в порту или с помощью подогнанной сообщниками лодки?

Архитекторы создали концепт корабля-тюрьмы с открытыми камерами 2

Архитекторы создали концепт корабля-тюрьмы с открытыми камерами 3

Архитекторы создали концепт корабля-тюрьмы с открытыми камерами 4

Архитекторы создали концепт корабля-тюрьмы с открытыми камерами 5

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Александр Стрепетилов
Александр Стрепетилов
Гик и ролевик. Редактор новостей.