Французские архитекторы спроектировали концепт корабля-тюрьмы с открытыми камерами в виде парусов. Иллюстрации необычной тюрьмы представило издание Daily Mail. Журналисты сразу же сравнили её с «небесными камерами» из «Игры престолов».

Над концептом работали архитекторы Аксель де Стампа, Сильвен Мако и Гийом Дево из парижской Школы архитектуры. По их замыслу, тюрьма предназначена для фигурантов расследования «панамских архивов», крупного финансового скандала.

Всего на борт может поместиться 3 300 преступников. Каждому отведена небольшая комната-ячейка размерами 3х3 метра. Все ячейки образуют гигантские паруса.

Идея, конечно, сугубо умозрительная. В реальности условия в такой тюрьме были бы невыносимыми (представьте, что на корабль налетела буря), а сбежать из неё — легче лёгкого. Конечно, в открытом океане выпрыгивать из камер не имеет смысла. Но что помешает заключённому сбежать в порту или с помощью подогнанной сообщниками лодки?