В Сети появились новые плакаты к фантастической картине Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Она основана на одноимённом романе Эрнеста Клайна и рассказывает о недалёком будущем, в котором миром правит виртуальным мир OASIS. И в нём все помешались на популярной культуре 80-х годов! А всё потому, что недавно умер эксцентричный миллиардер и создатель OASIS Джеймс Хэллидей. В наследство он оставил огромное богатство и полный доступ к своему виртуальному миру. Но получить его сможет только тот игрок, который найдёт «пасхальное яйцо», спрятанное за тремя ключами и тремя испытаниями. И каждое из этих испытаний связано с фильмами и играми 80-х годов, среди которых и жил Хэллидей.
В трейлерах мы уже видели множество пасхалок и отсылок, а теперь пришло время полюбоваться постерами!
В российский прокат фильм выходит 30 марта.
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Киберпанк про геймеров от Стивена Спилберга пестрит отсылками к старым фильмам.
Мнение: «Первому игроку приготовиться» — переоценённый роман
Это неоригинальная книга, которая неумело пользуется кучей отсылок к популярной культуре и, что хуже всего, поддерживает стереотипы о гиках.
Эрнест Клайн пишет продолжение «Первому игроку приготовиться»
Правда, никаких других деталей больше не сообщается.
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