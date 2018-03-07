В Сети появились новые плакаты к фантастической картине Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». Она основана на одноимённом романе Эрнеста Клайна и рассказывает о недалёком будущем, в котором миром правит виртуальным мир OASIS. И в нём все помешались на популярной культуре 80-х годов! А всё потому, что недавно умер эксцентричный миллиардер и создатель OASIS Джеймс Хэллидей. В наследство он оставил огромное богатство и полный доступ к своему виртуальному миру. Но получить его сможет только тот игрок, который найдёт «пасхальное яйцо», спрятанное за тремя ключами и тремя испытаниями. И каждое из этих испытаний связано с фильмами и играми 80-х годов, среди которых и жил Хэллидей.

В трейлерах мы уже видели множество пасхалок и отсылок, а теперь пришло время полюбоваться постерами!



В российский прокат фильм выходит 30 марта.