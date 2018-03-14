13 марта в Сети появились любопытные концепт-арты и иллюстрации по мотивам саги «Звёздные войны», в которых знакомые персонажи предстали на противоположной стороне Силы. Иллюстраторы показали дизайн Люка, Леи и Оби-Вана на Тёмной стороне, а Вейдера, Мола и Дуку — на Светлой.

Издание Eurogamer утверждает, что перед нам нами концепт-арты к компьютерной игре Star Wars: Battlefront IV, которая так и не увидела свет. В 2008 году из-за перестановок в LucasArts компания отменила уже почти готовую игру StarWars: Battlefront III и все ранние наработки четвёртой части. На портал imgur иллюстрации опубликовал неизвестный пользователь под ником LukeLandwalker (аккаунт на YouTube).

Star Wars Battlefront 4 должна была рассказать совершенно иную историю по вселенной «Звёздных войн». А что, если бы всё было совершенно иначе? Персонажи, которых вы видели в I–VI эпизодах, радикально изменились. Например, Оби-Ван Кеноби стал владыкой ситхов, а Энакин не потерял конечность на Мустафаре. А потом ещё и убил Йоду в дуэли на Набу.

Арт: вот как выглядели бы Люк и Лея на Тёмной стороне и Дарт Вейдер — на Светлой 1

 

Арт: вот как выглядели бы Люк и Лея на Тёмной стороне и Дарт Вейдер — на Светлой 3 Арт: вот как выглядели бы Люк и Лея на Тёмной стороне и Дарт Вейдер — на Светлой 2 Арт: вот как выглядели бы Люк и Лея на Тёмной стороне и Дарт Вейдер — на Светлой 4 Арт: вот как выглядели бы Люк и Лея на Тёмной стороне и Дарт Вейдер — на Светлой 5 Арт: вот как выглядели бы Люк и Лея на Тёмной стороне и Дарт Вейдер — на Светлой 6 Арт: вот как выглядели бы Люк и Лея на Тёмной стороне и Дарт Вейдер — на Светлой 7 Арт: вот как выглядели бы Люк и Лея на Тёмной стороне и Дарт Вейдер — на Светлой 8 Арт: вот как выглядели бы Люк и Лея на Тёмной стороне и Дарт Вейдер — на Светлой 9 Арт: вот как выглядели бы Люк и Лея на Тёмной стороне и Дарт Вейдер — на Светлой 10 Арт: вот как выглядели бы Люк и Лея на Тёмной стороне и Дарт Вейдер — на Светлой 11 Арт: вот как выглядели бы Люк и Лея на Тёмной стороне и Дарт Вейдер — на Светлой 12 Арт: вот как выглядели бы Люк и Лея на Тёмной стороне и Дарт Вейдер — на Светлой 13 Арт: вот как выглядели бы Люк и Лея на Тёмной стороне и Дарт Вейдер — на Светлой 14 Арт: вот как выглядели бы Люк и Лея на Тёмной стороне и Дарт Вейдер — на Светлой 15 Арт: вот как выглядели бы Люк и Лея на Тёмной стороне и Дарт Вейдер — на Светлой

 

 

 

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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