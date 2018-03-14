13 марта в Сети появились любопытные концепт-арты и иллюстрации по мотивам саги «Звёздные войны», в которых знакомые персонажи предстали на противоположной стороне Силы. Иллюстраторы показали дизайн Люка, Леи и Оби-Вана на Тёмной стороне, а Вейдера, Мола и Дуку — на Светлой.

Издание Eurogamer утверждает, что перед нам нами концепт-арты к компьютерной игре Star Wars: Battlefront IV, которая так и не увидела свет. В 2008 году из-за перестановок в LucasArts компания отменила уже почти готовую игру StarWars: Battlefront III и все ранние наработки четвёртой части. На портал imgur иллюстрации опубликовал неизвестный пользователь под ником LukeLandwalker (аккаунт на YouTube).

Star Wars Battlefront 4 должна была рассказать совершенно иную историю по вселенной «Звёздных войн». А что, если бы всё было совершенно иначе? Персонажи, которых вы видели в I–VI эпизодах, радикально изменились. Например, Оби-Ван Кеноби стал владыкой ситхов, а Энакин не потерял конечность на Мустафаре. А потом ещё и убил Йоду в дуэли на Набу.