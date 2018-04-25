А вы знакомы с работами отечественного художника Романа Папсуева из цикла «Сказки Старой Руси»? В прошлом году два артбука с современным взглядом на героев русского фольклора обрели огромную популярность среди пользователей Сети. Теперь творчество Романа выходит на новый уровень — по его работам будут снимать кино!

Как сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика», кинокомпания QS FILMS продюсера Ивана Капитонова и режиссера Святослава Подгаевского («Пиковая дама: Чёрный обряд», «Невеста») запускает в производство фэнтезийную картину под рабочим названием «Сказки Старой Руси». Как сообщается на сайте, сюжет фильма будет основан на русском народном фольклоре, былинах и славянской мифологии. Роман Папсуев, автор и иллюстратор оригинального артбука, выступает креативным продюсером и соавтором картины.

Продюсер Иван Капитонов рассказывает, что в планах создателей — соединить героику русских сказок со стилем современного фэнтези.

Мы хотим соединить героику классических русских сказок с высоким стилем современного фэнтези, где легендарные персонажи будут обладать мощнейшей харизмой, событийный ряд насыщен приключениями, а киновселенная подробнейшим образом детализирована. Наша цель — создать уникальный и убедительный мир русских героев, объединяя новейшие достижения в области компьютерной графики, славянскую мифологию и знакомых всем с детства классических персонажей. Продюсер Иван Капитонов

QS FILMS и ранее работали с проектами фэнтезийной и фольклорной тематики — «Русалка. Озеро мёртвых» (выходит летом, трейлер здесь) и «Яга. Кошмар тёмного леса» (в производстве). По словам Капитонова, теперь QS FILMS попробуют создать целую вселенную, выстроенную на основе сказок и былин.

По словам Романа Папсуева, славянская мифология — это неисчерпаемое богатство, настоящая кладезь.

Совместно с руководством кинокомпании QS FILMS, которое разделяет мою страсть к переосмыслению и развитию славянского фольклора и поверило в мой проект «Сказки Старой Руси», мы постараемся создать на основе этого богатейшего материала собственную, интересную, яркую, красивую и необычную фэнтези-вселенную, при этом сохранив основные мотивы и характеры всем известных сказок и преданий. И мы сделаем все, чтобы наш совместный кинопроект соответствовал высоким стандартам мирового кинематографа. Художник Роман Папсуев

По оценкам создателей, фильм начнут снимать летом-осенью 2019-го, а выйдет он в прокат зимой 2020-2021 года.

«Сказки Старой Руси» — проект отечественного художника Романа Папсуева. Он начинался как подборка иллюстраций с персонажами русского фольклора, которые выполнены в современном стиле. Позже издательство «Эксмо» выпустило два артбука: «Сказки Старой Руси. Начало» и «Сказки Старой Руси. Истоки». Вторая книга — это доработанное «Начало», в которой больше текста и иллюстраций. Ныне к публикации готовится «Бестиарий».