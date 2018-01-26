«Сказки старой Руси» и художник Роман Папсуев в ток-шоу «Мир фантастики. Live»

25 января вышел девятый выпуск нашей еженедельной передачи «Мир фантастики. Live», в которой мы в «живом» формате общаемся с авторами журнала и приглашёнными гостями.

На этот раз мы позвали отечественного художника Романа Папсуева, который в 2017 году выпустил популярный артбук «Сказки старой Руси». В своих рисунках Роман изобразил героев древнерусских сказок в «современном» видении: например, богатыри ходят в больших и мощных доспехах как в Warhammer, а водяной разъезжает на огромном чудовищном соме. Два часа наши авторы Дмитрий Злотницкий, Александра Давыдова и главный редактор «Игромании» Евгений Пекло обсуждали богатырей, Емелю, хтонического колобка и яйцо хаоса.

Если вы предпочитаете аудиоформат, послушать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать его в формате MP3. А для пользователей iOS у нас есть подкаст в iTunes.