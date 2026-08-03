Атрея во втором сезоне God of War сыграет другой актер

Портал MP1st обратил внимание, что Amazon начал поиски нового актера на роль Атрея во втором сезоне God of War.
Стриминговый сервис хочет молодого актера в возрасте от 14 до 17 лет. Напомним, для первого он искал претендента 9-12 лет.
Связано это с тем, что в основу второго сезона ляжет God of War Ragnarok, действие которой разворачивается спустя несколько лет после событий игры 2018 года. Кроме того, Атрей в продолжении играет более значимую роль.
Ранее Amazon пришлось искать нового актера на роль Кратоса, поскольку Райан Херст получил серьезную травму на съемках.
Даты выхода пока нет.
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