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Атрея во втором сезоне God of War сыграет другой актер

Дмитрий Кинский
3 августа 15:54
232
1 минута на чтение
Портал MP1st обратил внимание, что Amazon начал поиски нового актера на роль Атрея во втором сезоне God of War.
Стриминговый сервис хочет молодого актера в возрасте от 14 до 17 лет. Напомним, для первого он искал претендента 9-12 лет.
Связано это с тем, что в основу второго сезона ляжет God of War Ragnarok, действие которой разворачивается спустя несколько лет после событий игры 2018 года. Кроме того, Атрей в продолжении играет более значимую роль.
Ранее Amazon пришлось искать нового актера на роль Кратоса, поскольку Райан Херст получил серьезную травму на съемках.
Даты выхода пока нет.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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