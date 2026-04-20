Автор «Проекта Аве Мария» жалеет, что в фильме не взорвали Антарктиду ядерной бомбой

Энди Вейер, автор романа «Проект Аве Мария», высоко оценил экранизацию (на русском известную как «Проект Конец света»). Но всё же есть одна сцена, которую и он, и автор сценария Дрю Годдард очень хотели включить, но не смогли. Это сцена ядерной бомбардировки Антарктиды.
Энди Вейер
Единственное, о чём я жалею — и мы с Дрю за это боролись — Дрю Годдард написал сценарий, проделал фантастическую работу. И мы оба хотели включить эту сцену, но не смогли, потому что хронометраж был и так уже слишком велик.
В книге есть сцена, где бомбят Антарктиду. На Антарктиду сбрасывают серию ядерных бомб, чтобы её ледники сползли в океан, растаяли и выпустили метан — парниковый газ. Так Земля сохранила бы часть тепла, получаемого от Солнца.
В общем, они такие: «Нам надо немного глобального потепления».