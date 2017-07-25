Онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал новый проект от автора «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Грейнинга.

Нас ждёт пародийный фэнтезийный мультсериал под названием «Разочарование» (Disenchantment). Его действие развернётся в вымышленном королевстве Страна грёз (Dreamland). В центре внимания окажутся принцесса-алкоголичка Бин (Bean, или просто «Фасоль»), её спутник-эльф по имени Эльфо (Elfo) и демон Люци (Luci). Разумеется, им придётся столкнуться с ограми, орками, феями, гарпиями, троллями и «глупыми людьми».

«Разочарование» будет мультсериалом о смерти, любви и сексе, а также о том, как не терять чувство юмора в мире, который полон страданий и идиотов, несмотря на всё то, что говорят всякие старики, волшебники и прочие дураки. Мэтт Грейнинг

Рисовать мультсериал будет студия Rough Draft Studios, которая в прошлом работала над «Футурамой». Грейнинг обещает, что «Разочарование» будет таким же саркастичным, как и его другие мультфильмы.

Первый сезон из 10 эпизодов выйдет на Netflix в 2018 году.

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