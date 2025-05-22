Авторы «Голубоглазого самурая» выпустят мультфильм о Геракле. Джордж Мартин станет продюсером

Blue Spirit ( «Голубоглазый самурай» ) взялась за адаптацию книги A Dozen Tough Jobs писателя Говарда Уолдропа.





Повесть переосмысляет мифы о Геракле, перенося события в 1920-е годы на юг США. В этой версии сын Зевса предстает в образе бывшего издольщика, борющегося за свою свободу.





Одним из продюсеров картины стал Джордж Мартин, а н ад сценарием работает Джо Р. Лансдейл ( «Калейдоскоп ужасов» ).





У A Dozen Tough Jobs пока нет даты выхода. Сейчас Blue Spirit также занята вторым сезоном «Голубоглазого самурая», который выйдет не раньше 2026-го.

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