Режиссер «Громовержцев» вдохновлялся «Историей игрушек 3»

Режисcер «Громовержцев» Джейк Шрайер в одном из интервью признался, что при работе над кинокомиксом вдохновлялся «Историей игрушек: Большой побег».
Речь идет о динамике между персонажами. Протагонисты «Громовержцев», как и герои «Истории игрушек 3», сталкиваются с «устареванием».
Сцена в печи <из «Истории игрушек 3»> работает так хорошо, потому что вы сильно переживаете за этих персонажей. Смогут ли они вместе выбраться из мусорного бака?
Напомним, картина расскажет об антигероях, которые должны работать друг с другом, чтобы выполнить таинственный заказ. Среди них Красный Страж, Елена Белова, Баки Барнс, Таскмастер, Призрак, Агент США и Часовой.
Премьера «Громовержцев» состоится 2 мая.
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