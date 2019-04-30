Дуэт продюсеров, сценаристов и режиссёров Фила Лорда и Криса Миллера, известных по работе над «Ханом Соло» (их отстранили от съёмок) и мультфильмом «Человек-паук: Через Вселенные», покинули 20th Century Fox TV и подписали пятилетний контракт с Sony Pictures Television.

В течение всего этого времени они будут руководить запуском новых проектов для компании — в том числе и по вселенной Человека-паука, права на которую принадлежат Sony. Как отмечает THR, над некоторыми шоу Sony Pictures Television будет работать совместно с бывшей со-председательницей Эми Паскаль. Пока неизвестно, о каких именно персонажах Лорд и Миллер начнут делать сериалы — это могут быть как герои уже вышедших и запланированных фильмов вроде «Венома» и «Морбиуса», так и персонажи «Через вселенной».

Это не первый случай сотрудничества Лорда и Миллера с Sony. Они участвовали в работе над проектами «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» и «Мачо и ботан 2». Кроме того, они занимались первым «Лего.Фильмом».

Сейчас дуэт занят в двух проектах. Один — это экранизация приключенческого научно-фантастического романа Энди Вейера «Артемида». Второй — экранизация детского фантастического романа «Последний человек», который ещё даже не поступил в продажу.