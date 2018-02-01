Студия Illumination Entertainment совместно с компанией Nintendo запускает в производство полнометражный фильм про знаменитого усатого водопроводчика Марио. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Конкретных подробностей о картине пока не сообщается. Известно, что одним из продюсеров выступит сам создатель героя Сигэру Миямото. Вместе с ним продюсировать фильм будет Кристофер Меледандри («Ледниковый период», «Гадкий я», «Зверопой»).
Illumination Entertainment известна по успешным мультфильмам «Гадкий я», «Миньоны» и «Тайная жизнь домашних животных». Прокатчиком, как и раньше, выступит компания Universal Pictures.
В 1993 году вышел единственный полнометражный игровой фильм про Марио «Супербратья Марио». Его встретили довольно прохладно как критики, так и зрители, но со временем он обрёл поклонников. Кроме того, о Марио снято два мультсериала.
Читайте также
Super Mario Odyssey. Идеал с кепкой
Образцовый трёхмерный платформер с яркой графикой, большими и интересными уровнями, разнообразным игровым процессом и локальным мультиплеером.
Райан Рейнольдс сыграет Пикачу в экранизации игры «Детектив Пикачу»
Интересно, будет ли покемон рушить «четвёртую» стену?
Российский офис Nintendo снял рекламный ролик для отечественных геймеров
Создатели видео сыграли на ностальгии, показав игровую приставку даже в армии!
Комментарии (Правила дискуссии)