Студия Illumination Entertainment совместно с компанией Nintendo запускает в производство полнометражный фильм про знаменитого усатого водопроводчика Марио. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Конкретных подробностей о картине пока не сообщается. Известно, что одним из продюсеров выступит сам создатель героя Сигэру Миямото. Вместе с ним продюсировать фильм будет Кристофер Меледандри («Ледниковый период», «Гадкий я», «Зверопой»).

Illumination Entertainment известна по успешным мультфильмам «Гадкий я», «Миньоны» и «Тайная жизнь домашних животных». Прокатчиком, как и раньше, выступит компания Universal Pictures.

В 1993 году вышел единственный полнометражный игровой фильм про Марио «Супербратья Марио». Его встретили довольно прохладно как критики, так и зрители, но со временем он обрёл поклонников. Кроме того, о Марио снято два мультсериала.

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Кот-редактор
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