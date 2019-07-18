Создатели мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон и Джастин Ройланд дали первое интервью, посвящённое четвёртому сезону шоу. В нём авторы рассказали, чего ждать от новой истории, а также пообещали сократить время ожидания между сезонами.

Мы выбрали самое главное:

  • Они были рады, что сериал продлили сразу на 70 эпизодов — «мы хотим рассказать много историй».
  • Авторы готовы вести шоу 20-30 сезонов, поскольку у них нестареющие персонажи в духе «Симпсонов».
  • В четвёртом сезоне будет 10 серий. Стоит ждать как типичных «лайтовых» эпизодов, так и строго сюжетных. Поклонникам авторы рекомендуют смотреть все серии подряд.
  • Работа над четвёртым сезоном почти завершена, потом команда начнёт делать пятый. Дэн и Джастин довольны сезоном, считают, что он получился хорошим.
  • Хиатус между сезонами планируют уменьшить — перерыв между третьим и четвёртым сезонами так и останется самым большим за историю сериала.
  • Рекомендуют пересмотреть третий сезон перед четвёртым.
  • Среди звёздных гостей будут: Пол Джаматти, Сэм Нилл, Тайка Вайтити, Кэтлин Тёрнер.
  • На Comic Con Дэн и Джастин привезут черновой эпизод, который не был готов до конца, его производство бросили, потому что «исправление серии заняло бы столько же времени, как и создание новой». Авторы сравнили результат с «Дюной» Ходоровски.

Новый сезон сериала стартует в ноябре этого года — точной даты пока нет.ц

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Кот-редактор
Кот-редактор
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