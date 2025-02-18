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Bethesda предложила игрокам стать NPC в The Elder Scrolls 6 за деньги

Андрей Квасков
18 февраля 13:59
190
1 минута на чтение
Пока фанаты The Elder Scrolls 6 томятся в ожидании хотя бы крупицы информации, Bethesda объявила о благотворительном аукционе.

В его рамках будет выбран один победитель, которого увековечат в качестве NPC будущей RPG. Счастливчик получит возможность лично поработать с командой Bethesda над созданием собственного персонажа для TES 6.

Что для этого нужно? Всего лишь заплатить кругленькую сумму. На момент написания материала лот стоит 11 тысяч долларов (около 879 тысяч рублей).

Вырученные средства будут направлены в некоммерческий фонд Make-A-Wish Mid-Atlantic, который помогает воплощать мечты тяжело и неизлечимо больных детей.

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Андрей Квасков
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