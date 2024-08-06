BioWare показала всех напарников главного героя в Dragon Age: The Veilguard

Студия BioWare обновила сайт Dragon Age: The Veilguard, добавив краткое описание каждого из напарников главного героя.
Всего у протагониста будет семь компаньонов — с каждым из них получится завести романтические отношения вне зависимости от пола или расы. Позже разработчики пообещали представить геймплейные кадры спутников и рассказать об их умениях.
Даврин: смелый и обаятельный Серый Страж, который стал знаменитым охотником на чудовищ. А теперь он должен заботиться о юном грифоне.
Хардинг: гномка-разведчица с добрым сердцем, позитивным взглядом на мир и смертельно опасным луком, а также неожиданно пробудившимися магическими способностями.
Беллара: завесная Странница, которая жаждет раскрыть тайны древнего Элвенана. Беллара собрана, изобретательна и романтична.
Тааш: эксперт в охоте на драконов в рядах Повелителей Фортуны. Тааш живёт ради приключений и не боится рисковать.
Луканис: профессиональный убийца, для которого Антиванские вороны — семейное предприятие. Он уравновешен и прагматичен, но плохо ладит с другими.
Эммрик: доброжелательный учёный и некромант из неваррского Дозора Скорби, которому помогает скелет Манфред.
Нэв: циничный частный детектив и член мятежных Драконов Тени из Тевинтера, которая борется за светлое будущее.
Релиз Dragon Age: The Veilguard ожидается 31 октября на PC, PS5 и Xbox Series.
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