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    Новости

    BioWare возглавит ветеран игровой индустрии Гэри Маккей

    15 июня 2021
    15.06.2021
    327
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    BioWare возглавит

    BioWare объявила, что Гэри Маккей, занимавший с конца 2020 года пост временного генерального директора, возглавит студию.

    Он — ветеран игровой индустрии. С 1998 года по 2005 Гэри работал в EA в качестве продюсера. Также под его руководством Propaganda Games выпустила перезапуск Turok и Tron: Evolution. А к BioWare он присоединился в прошлом январе в роли главы отдела разработки.

    Новый гендиректор отметил, что для него успех — восстановление репутации компании и исполнение обещаний относительно качества игр.

    Мы сосредоточены на выпуске игр, на которых BioWare заработала себе репутацию. То есть, на высококачественных ролевых играх с богатыми историями, незабываемыми персонажами и огромными мирами. Мы продолжаем работать над следующими Dragon Age и Mass Effect. А еще в этом году стукнет 10 лет Star Wars: The Old Republic, которую ожидает новый контент.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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