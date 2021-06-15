BioWare возглавит ветеран игровой индустрии Гэри Маккей

BioWare объявила, что Гэри Маккей, занимавший с конца 2020 года пост временного генерального директора, возглавит студию.
Он — ветеран игровой индустрии. С 1998 года по 2005 Гэри работал в EA в качестве продюсера. Также под его руководством Propaganda Games выпустила перезапуск Turok и Tron: Evolution. А к BioWare он присоединился в прошлом январе в роли главы отдела разработки.
Новый гендиректор отметил, что для него успех — восстановление репутации компании и исполнение обещаний относительно качества игр.
Мы сосредоточены на выпуске игр, на которых BioWare заработала себе репутацию. То есть, на высококачественных ролевых играх с богатыми историями, незабываемыми персонажами и огромными мирами. Мы продолжаем работать над следующими Dragon Age и Mass Effect. А еще в этом году стукнет 10 лет Star Wars: The Old Republic, которую ожидает новый контент.
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