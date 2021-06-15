BioWare возглавит ветеран игровой индустрии Гэри Маккей

BioWare объявила, что Гэри Маккей, занимавший с конца 2020 года пост временного генерального директора, возглавит студию.

Он — ветеран игровой индустрии. С 1998 года по 2005 Гэри работал в EA в качестве продюсера. Также под его руководством Propaganda Games выпустила перезапуск Turok и Tron: Evolution. А к BioWare он присоединился в прошлом январе в роли главы отдела разработки.

Новый гендиректор отметил, что для него успех — восстановление репутации компании и исполнение обещаний относительно качества игр.