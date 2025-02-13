Битва при Глотке и новый сериал про Таргариенов — в HBO рассказали о спин-оффах «Игры престолов»





По заверениям Орси, это будет масштабное и одно из самых кровопролитных морских сражений во вселенной «Игры престолов».







Как и сообщалось ранее, HBO рассчитывает закончить «Рыцаря семи Королевств» на третьем сезоне, чтобы охватить три новеллы Джорджа Мартина. Ввиду достаточно небольшого масштаба шоу, компания рассматривает возможность съемок двух сезонов друг за другом.







Орси также оставила возможность для продолжения, поскольку Мартин дал понять, что может написать еще истории о Дунке и Эгге.







Хотя «Рыцарь Семи Королевств» — это, по словам Орси, «интимное» произведение, оно станет исключением, а не нормой в развитии вселенной «Игры престолов».





Кроме этого, у HBO в работе есть и другие спин-оффы, один из которых продолжит линию Таргариенов.

Зрителей третьего сезона «Дома дракона» ждет сюрприз, когда первый эпизод стартует с битвы при Глотке между Черными и Зелеными. Изначально баталию хотели показать во втором сезоне, но из-за забастовок и урезания количества серий ее пришлось отложить.