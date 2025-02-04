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«Блестящий комедийный хоррор» — первые оценки «Обезьяны» по Стивену Кингу

Андрей Квасков
4 февраля 15:10
1246
1 минута на чтение
В сети появились первые обзоры «Обезьяны» — экранизации рассказа Стивена Кинга о проклятой игрушке.

Большинство критиков похвалили фильм, отметив баланс между комедией и напряженным хоррором с тоннами крови в кадре. Сейчас у картины 90% рейтинг на Rotten Tomatoes и 74 балла из 100 на Metacritic.
That Hashtag Show
«Обезьяна» — блестящий, смелый, кровавый фильм, который легко можно отнести к лучшим комедиям ужасов за последние годы... Он просто создан для того, чтобы стать классикой комедий ужасов, и вы не можете его пропустить.
Collider
«Обезьяна» — яркое доказательство того, что Перкинс [режиссер] — один из немногих постановщиков фильмов ужасов, способных найти безупречный баланс между комедией, саспенсом и той жестокостью и злобой, которых не хватало в мейнстримных хоррорах на протяжении многих лет.
Awards Radar

«Обезьяна» — это дико смешная и дико кровавая комедия ужасов от Осгуда Перкинса.

Режиссером выступил Оз Перкинс («Собиратель душ»), а главные роли сыграли Тео Джеймс, Татьяна Маслани и Элайджа Вуд.

«Обезьяна» выйдет в российский прокат 27 февраля 2025 года.

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Андрей Квасков
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