За несколько дней, прошедших с релиза Warcraft III: Reforged, поклонники оригинала успели втоптать новую игру в грязь. Они занизили балл стратегии на Metacritic до 0,5 баллов, сделав её самой низкооценённой за всю историю. На фоне этих событий ситуацию прокомментировали и разработчики из компании-аутсорса Lemon Sky, которые занимались моделями к ремейку (пост на Reddit удалён, есть сохранённая копия Google).

И лишь сейчас Blizzard официально прокомментировала провальный запуск игры. Разработчики извинились за то, что пользователи получили не те впечатления, на которые рассчитывали. И пояснили, что будут делать дальше.

В планах компании поддерживать и исправлять Reforge ещё долгое время. Первый патч должен появиться уже в ближайшую неделю — в нём, в числе прочего, разработчики исправят кое-какие детали классического режима (портретные анимации и цвет) и пользовательский интерфейс. Полный список опубликуют позже. В мультиплеере вновь появятся кланы и таблицы лидеров, а вот турнирных правил ждать не стоит — в оригинале они не пользовались большой популярностью.

Также Blizzard запустила специальную страницу, где владельцы Warcraft III: Reforged могут оформить автоматический возврат средств за игру.

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