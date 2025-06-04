Blumhouse снимет фильм по хоррор-игре Phasmophobia

Студия Blumhouse запустила в производство экранизацию кооперативного хоррора Phasmophobia.

В нем игрокам нужно исследовать паранормальную активность, собирать улики и определять, с какими типами привидений они сталкиваются.

Творческую команду еще не назначили, но известно, что студия-разработчик Kinetic Games Limited примет участие в работе над адаптацией.

Прежде Blumhouse выпустила экранизацию другой игровой франшизы, которая отлично показала себя в прокате, — Five Nights at Freddy's. 5 декабря, кстати, выйдет ее продолжение.

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