Должность генерального директора перейдёт к Бобу Чапеку, который работает в компании 27 лет. Ранее он возглавлял подразделение парка развлечений.

Как пишет Variety, для некоторых топ-менеджеров и аналитиков выбор Чапека стал сюрпризом. А вот уход Айгера уже ранее неоднократно обсуждался.

Он сохранит за собой должность председателя компании и будет следить за её творческим развитием — как минимум до истечения контракта 31 декабря 2021 года. Айгер уверен, что время после покупки Fox — самое удачное, чтобы покинуть место главы.

Роберт Айгер возглавлял Disney с 2005 года. При нём компания приобрела студии Pixar (7,4 миллиарда долларов, 2006 год), Marvel (4,24 миллиарда долларов, 2009 год), Lucasfilm (4,05 миллиарда долларов, 2012 год) и 20th Century Fox (71 миллиард, 2019 год).