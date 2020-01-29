Что будет дальше со «Звёздными войнами»: фильмы, сериалы и руководители

«Звёздные войны» удалились на перерыв. Все пять анонсированных ещё в 2014 году фильмов уже вышли. Что дальше?

В недавнем интервью журналу Rolling Stone глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что ещё не определилась с дальнейшим развитием франшизы. Но ходят слухи, что планы на следующую серию фильмов утверждены и уже в этом месяце нас ждут первые официальные анонсы. В этой статье мы собрали всю имеющуюся официальную информацию, анонсы и убедительные слухи о том, в каком направлении будет развиваться далёкая-далёкая галактика.

Фильмы: добро пожаловать в Старую Республику

Под новые фильмы по «Звёздным войнам» в графике релизов Disney зарезервированы три декабрьские даты — в 2022, 2024 и 2026 годах. Официально в Lucasfilm анонсировали два проекта — трилогии Райана Джонсона и Дэвида Бениоффа с Дэном Уайссом. А осенью 2019 года вице-президент Disney Алан Хорн обмолвился, что и глава Marvel Studios Кевин Файги поставит один из фильмов по «Звёздным войнам».

Новую трилогию от Райана Джонсона анонсировали в ноябре 2017 года, ещё до премьеры «Последних джедаев». Студия не сообщала точных дат, но в анонсе сказано, что Джонсон напишет сценарий и лично поставит первую часть. Однако после того, как «Последние джедаи» раскололи фэндом, в Lucasfilm словно забыли про анонсированную трилогию. Джонсон продолжал заверять, что по-прежнему над ней работает, но в ноябрьском интервью Variety признался, что всё ещё «обсуждает с Lucasfilm детали».

Инсайдеры настаивают, что планы на трилогию Джонсона заморожены и вообще режиссёр уже давно не в фаворе у Disney. Косвенно это подтверждает и появившаяся недавно информация, что Джонсон уже занялся сценарием сиквела «Достать ножи».

Новая трилогия от шоураннеров «Игры престолов» Бениоффа и Уайсса была анонсирована в феврале 2018 года. Предполагалось, что они займутся «Звёздными войнами» после окончания «Игры престолов». Инсайдеры намекали, что действие трилогии развернётся в далёком прошлом, а расскажет она о появлении первых джедаев. В мае 2019 года глава Disney Боб Айгер заявил, что первый фильм Бениоффа и Уайсса увидит свет 16 декабря 2022 года. Но уже в конце октября они покинули проект, чтобы сосредоточиться на своём новом эксклюзивном контракте с Netflix.

Война контента начинается: создатели «Игры престолов» ушли на Netflix, и вот почему это важно Знатоки киноиндустрии поговаривают, что между интернет-сервисами начинается мощная борьба и что этот договор — её часть. Вот только стоят ли Бениофф и Уайсс таких денег?

В ноябре 2019 года в The Hollywood Reporter писали, что сейчас в работе находится всего один проект, причём к его созданию не имеют отношения ни Джонсон, ни Файги, который занят Marvel.

В январе 2020-го создатель портала Making Star Wars Джейсон Уорд, известный весьма достоверными сливами, со ссылкой на свои источники сообщил, что действие следующей серии фильмов развернётся за 400 лет до рождения Энакина Скайуокера, в эпоху, получившую название «Расцвет Республики». В те времена Дарт Бейн уже установил Правило двух, а Йода уже был рыцарем-джедаем, но ещё не стал похож на того мудрого старика, каким мы его помним.

По информации Уорда, в Lucasfilm планируют отказаться от трилогий в пользу модели Marvel: все фильмы будут рассказывать самостоятельные, но переплетающиеся друг с другом истории. По его сведениям, над первой частью этой серии работали Бениофф и Уайсс перед уходом. Уорд уверен, что серия станет основой нового мультимедийного проекта, куда войдут также книги, комиксы и новая видеоигра. И анонс этого проекта состоится уже скоро.

Телесериалы: равнение на «Мандалорца»

Изначально в Disney хотели превратить «Звёздные войны» в регулярную киновселенную вроде Marvel. Но после провала «Хана Соло» компания решила притормозить с новыми фильмами и активнее заняться телесериалами.

Сериал Джона Фавро «Мандалорец» стал флагманом запущенного в середине ноября сервиса Disney+. Шоу продлили на второй сезон ещё до премьеры первого, и работа над продолжением уже идёт полным ходом. По словам Фавро, «Мандалорец» вернётся в эфир осенью 2020 года.

Летом 2020-го должны начаться съёмки пока что безымянного сериала о повстанце Кассиане Андоре, одном из главных героев фильма «Изгой-один». Продюсеры сулят динамичный шпионский триллер, действие которого развернётся за несколько лет до событий «Изгоя» и, помимо прочего, расскажет о становлении повстанческого Альянса. Звезды оригинального фильма Диего Луна и Алан Тьюдик вернутся к ролям Кассиана Андора и K-2SO. Управляет производством продюсер Стивен Шифф, соавтор сценария «Изгоя» Тони Гилрой напишет сценарий первого эпизода и поставит несколько серий. Премьера состоится в 2021 году.

Этим же летом должны были начаться и съёмки мини-сериала о жизни Оби-Вана Кеноби между «Местью ситхов» и «Новой надеждой». Изначально проект задумывался как одиночный фильм, но позже был переделан под сериал. Сценарий написала Хуссейн Амини («Алиенист»), в режиссёрском кресле начала обживаться постановщица двух эпизодов «Мандалорца» Дебора Чоу. Главную роль должен был сыграть Юэн Макгрегор — исполнитель роли Оби-Вана Кеноби в трилогии приквелов.

Всё шло замечательно, пока Кэтлин Кеннеди не прочитала сценарий. Их оказалось сразу два, и ни одна версия её не устроила. Сценарий отправился на переписывание, его автор — в отставку, а съёмки самого ожидаемого из новых проектов по ЗВ отложили на неопределённый срок.

Кроме того, последние месяцы в Сети циркулируют слухи, что Lucasfilm и Marvel втайне от всех активно работают над созданием ещё одного телесериала, главной героиней которого станет доктор Афра — чёрный археолог и авантюристка. Это, без шуток, один из самых ярких, харизматичных и любимых фанатами персонажей диснеевского канона. Однако официального подтверждения этим слухам пока не было.

Мультсериалы: неспокойные Неизведанные регионы

В феврале после пятилетнего перерыва в эфир вернутся «Войны клонов». Седьмой сезон из 25 серий станет эксклюзивом сервиса Disney+ и расскажет о заключительных сражениях конфликта, в том числе о легендарной осаде Мандалора, которая раньше только упоминалась.

После неровного старта «Войны клонов» со временем обрели среди фанатов почти культовый статус. Когда после перехода Lucasfilm под контроль Disney новые владельцы франшизы закрыли мультсериал, многие остались недовольны и годами упрашивали Disney позволить создателю сериала Дейву Филони завершить начатую историю. И вот наконец их мечты стали явью.

Весной с завершением второго сезона подошло к концу и «Сопротивление». Во втором сезоне повествование гораздо чаще вырывалось за пределы «Колосса», и качество серий возросло, но авторы сериала всё равно не смогли до конца реализовать его потенциал. Шоу, которое могло сообщить тонну новой информации об эпохе диснеевской трилогии, так и не избавилось от атмосферы местечкового приключения.

В январе 2020 года пользователь TheThrowAwayEwok опубликовал на Reddit информацию о грядущем анимационном проекте Lucasfilm. По его словам, Lucasfilm Animation прямо сейчас вовсю работает над новым мультсериалом. Его первый сезон уже находится на стадии постпродакшена, а премьера состоится на сервисе Disney+ осенью этого года. Визуально сериал будет напоминать смесь «Войн клонов» и «Повстанцев», а его действие развернётся после «Возвращения джедая». В первом сезоне нам покажут несколько ключевых миров Новой Республики, а также Неизведанные Регионы и даже Доминацию чиссов.

Главным мотивом первого сезона станет подготовка Асоки и Сабин Рен к путешествию в Неизведанные Регионы на поиски пропавшего в финале «Повстанцев» Эзры Бриджера. Компанию им составит помолодевший капитан Рекс: Асока подарила клоноделам с Камино какую-то реликвию, благодаря которой им удаётся замедлить и обратить вспять процесс старения капитана.

Вторая сюжетная линия расскажет о приключениях Эзры. За прошедшее с конца «Повстанцев» время Эзра и Траун успели из врагов превратиться в союзников и теперь сообща готовятся помочь Доминации Чиссов отразить угрозу гриссков — зловредных инопланетян, появлявшихся на страницах трилогии Трауна (нет, новой). Ещё одной героиней станет племянница Трауна. Девушка оказалась частью «Скайуокеров» — группы восприимчивых к Силе детей, которых чиссы используют как навигаторов, прокладывающих маршруты по особо опасным и нестабильным районам Неизведанных Регионов.

Книги, игры и комиксы: в ожидании «Светоносного»

Самым амбициозным печатным проектом Lucasfilm на ближайшие годы станет загадочный проект Luminous («Светоносный»). Он был анонсирован ещё в прошлом году, но его суть до сих пор держится в тайне. Известно лишь, что проект как-то связан с природой Силы и задействует всех основных печатных партнёров Lucasfilm — Del Rey, Marvel, IDW Comics и Disney Press. А в его реализации участвуют такие авторы, как Клаудия Грей, Джастина Айленд, Дэниель Хосе Олдер, Кэван Скотт и Чарльз Соул.

В начале 2020 года портал Making Star Wars сообщил, что «Светоносный» станет частью того же мультимедийного проекта, что и новая серия фильмов. Действие начнётся в эпоху Расцвета Республики, а главными героями станет группа джедаев, отправившаяся в экспедицию в Неизведанные Регионы, причём каждый член экспедиции обладает уникальной способностью Силы.

Буквально сегодня, 29 января, журналист канала ABC Клэйтон Сэнделл написал о проекте Luminous: «Обратный отсчёт пошёл. 24 февраля 2020 года».

Других книжных анонсов не так уж много. 17 марта увидит свет новеллизация девятого эпизода за авторством Рэй Карсон. И сама писательница, и представители Lucasfilm уже пообещали, что в книгу войдёт множество сцен, не попавших в финальную версию фильма.

В мае романом «Грядущий хаос» стартует новая трилогия Тимоти Зана «Траун: Доминация». Она расскажет о юных годах всеми любимого синекожего военачальника, проведённых в родной Доминации чиссов.

В июне состоится релиз романа Э. К. Джонстон «Напасть королевы», приквела к её высоко оценённой книге «Тень королевы», повествующей об отношениях Падме Амидалы и её служанок после ухода Амидалы с поста королевы. Новая книга как раз осветит первые дни Падме на троне Набу и опишет, что чувствовали девушки во время вторжения Торговой Федерации.

23 июня в продажу поступит «Падение тени», вторая часть трилогии Александра Фрида «Эскадрилья Алфавит». Герои книги, элитные повстанческие пилоты под предводительством Ирики Куэлл, продолжают охоту за «Теневым крылом» — не менее элитным звеном уже имперских пилотов.

Что до комиксов, с января 2020 года все основные серии Marvel — «Звёздные войны», «Дарт Вейдер» и «Доктор Афра» — совершили временной скачок и теперь будут рассказывать о событиях, случившихся между «Империей» и «Возвращением джедая». В марте к ним добавится ещё один онгоинг — «Охотники за головами», главным героем которого станет новая звезда комиксов Marvel, киборг Бейлерт Веланс. Ну а мини-серия Чарльза Соула «Становление Кайло Рена» продолжит рассказ о падении Бена Соло во тьму.

Из игр официально пока ничего не анонсировали, но в прессу утекли слухи, что в разработке находится как минимум три разных проекта, включая продолжение «Павшего Ордена». Главный редактор Kotaku Джейсон Шрайер заявил, что Electronic Arts запустила сиквел в разработку ещё до релиза оригинальной игры. А Making Star Wars утверждает, что как минимум одна из игр будет связана с новой киносерией про Расцвет Республики.

Будущее Кеннеди под вопросом

Многие аналитики, эксперты и инсайдеры сходятся во мнении, что будущее самой Кеннеди в Lucasfilm находится под угрозой. Её контракт на посту президента компании истекает в 2021 году, и есть все основания полагать, что продлён он не будет.

Кеннеди назначил ещё сам Лукас без согласования с Disney. Главу «Мышиного королевства» Боба Айгера поставили перед фактом, что следующие восемь лет руководить компанией Lucasfilm будет Кэтлин Кеннеди. Судя по тому, как сам Айгер описывает этот момент в своих мемуарах, он, мягко говоря, был недоволен таким поступком Джорджа.

На первый взгляд, поводов для недовольства Кеннеди у Disney нет. Под её управлением Lucasfilm выпустила пять фильмов, которые сообща заработали в мировом прокате шесть миллиардов долларов. Четыре из пяти фильмов были весьма успешны, пусть провал «Хана Соло» и обошёлся Disney в 50–80 миллионов чистых убытков, — на фоне сборов остальных картин это не такая уж и значительная потеря. К тому же ответственность за этот провал Айгер частично взял на себя: он заявил, что лично передвинул фильм на май.

Почему провалился «Хан Соло» и какие выводы сделает Disney Была ли это месть фанатов за «Последних джедаев»? Или конкуренция? Или недостаток феминизма? Продолжат ли теперь снимать «Истории», и уволят ли главу Lucasfilm?

Вышедший в ноябре прошлого года «Мандалорец» стал первым телевизионным сериалом в истории франшизы. Диснеевские боссы возлагали на шоу большие надежды, и «Мандалорец» сполна их оправдал. Он не только стал одним из самых популярных сериалов прошлого года, но и удостоился положительных отзывов от фанатов.

Но каждый номерной эпизод собирал в прокате меньше предшественников. «Последние джедаи» и «Скайуокер: Восход» вызвали массу скандалов, эхо которых не утихает по сей день (по слухам, Айгер и Алан Хорн жутко недовольны «Джедаями»). А ещё с каждым годом продолжают падать продажи мерчандайза — одного из основных источников доходов Lucasfilm. При этом по другим брендам Disney такого падения нет.

Другая претензия к Кеннеди — её стиль управления. Кажется, она сама не знает, в каком направлении развивать франшизу, и мечется из крайности в крайность. Её решения выглядят переменчивыми и поспешными. Косвенное тому подтверждение — количество режиссёров и сценаристов, выставленных за дверь до начала или в самый разгар съёмок. Лишь Джей Джей Абрамсу и Райану Джонсону удалось довести работу до конца. По слухам, в Голливуде уже сложилось предубеждение: многие именитые режиссёры не хотят связываться с непостоянной главой Lucasfilm.

В ноябре 2019 года в The Hollywood Reporter сообщили, что преемником Кеннеди в руководстве Lucasfilm может стать создатель «Мандалорца» Джон Фавро. Помогать ему будут глава анимационного отдела Lucasfilm Дейв Филони и исполнительный продюсер «Скайуокера» Мишель Рейван.

В следующем году истекает контракт не только у Кеннеди, но и у Айгера. Глава Disney должен был уйти в отставку ещё в 2015-м, но с тех пор несколько раз продлевал срок своего контракта. Однако в 2018 году Айгер решительно заявил, что в 2021-м точно покинет свой пост. Ещё год назад Айгер заверил общественность, что в Disney готовится план передачи власти новому директору. Но пока что у экспертов нет понимания, кто заменит Айгера и куда это приведёт компанию.

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Отсутствие информации о будущих фильмах по «Звёздным войнам» косвенно подтверждает, что владельцы франшизы плохо представляют, в каком направлении двигаться дальше. Но можно не сомневаться, что уже в скором времени мы услышим первые анонсы: дальнейшее молчание будет вредить репутации студии. И, если сливы и инсайды верны, нас ждёт крайне интересное будущее. Похоже, в Lucasfilm наконец поняли, что нельзя выезжать на одной ностальгии, и готовы предложить нам что-то оригинальное.