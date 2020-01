В конце января журналист телеканала ABС Клэйтон Сенделл объявил, что 24 февраля поклонников «Звёздных войн» ждёт несколько анонсов в рамках таинственного проекта Luminous («Светозарный»). В СМИ посчитали, что в этот день, среди прочего, Lucasfilm и Disney объявят о работе над новыми большими проектами — например, о новой игре EA и даже фильмах.

Позднее Сенделл пояснил, что речь идёт только об издательских проектах.

What is #ProjectLuminous? As already announced, it's a PUBLISHING effort to tell a big, interconnected #StarWars story. KEY: Don't hold your breath for any movie/TV/game tie-ins. On 2/24 we'll learn about stories, characters, release dates & MOST intriguing: the ERA!🤔#NoSpoilers https://t.co/BKVJkrYA6Q

— Clayton Sandell (@Clayton_Sandell) January 30, 2020