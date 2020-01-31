В конце января журналист телеканала ABС Клэйтон Сенделл объявил, что 24 февраля поклонников «Звёздных войн» ждёт несколько анонсов в рамках таинственного проекта Luminous («Светозарный»). В СМИ посчитали, что в этот день, среди прочего, Lucasfilm и Disney объявят о работе над новыми большими проектами — например, о новой игре EA и даже фильмах.

Позднее Сенделл пояснил, что речь идёт только об издательских проектах.

What is #ProjectLuminous? As already announced, it's a PUBLISHING effort to tell a big, interconnected #StarWars story. KEY: Don't hold your breath for any movie/TV/game tie-ins. On 2/24 we'll learn about stories, characters, release dates & MOST intriguing: the ERA!🤔#NoSpoilers https://t.co/BKVJkrYA6Q — Clayton Sandell (@Clayton_Sandell) January 30, 2020

Это издательская программа, в рамках которой нам расскажут комплексную историю по «Звёздным войнам». 24 февраля поклонникам представят новые сюжеты, новых героев, даты релизов и, самое интригующее, новую эру.

Предположительно, речь идёт о Расцвете Республики (или Высокой Республики, High Republic). В недавних комиксах её уже упомянули уже дважды: в новой линейке Star Wars #2 и в The Rise of Kylo Ren #2. Оба комикса пишет Чарльз Соул, автор, привлечённый к инициативе Luminous.

Впервые о Project Luminous стало известно на Star Wars Selebration 2019. Работа над проектом ведётся с лета 2018-го, в него вовлечены пять авторов, работавшие над комиксами и книгами по «Звёздным войнам»: Чарльз Соул, Кэван Скотт, Джастина Айланд, Дэниел Хосе Олдер и Клаудия Грей.

О том, что EA может работать над видеоигрой по Project Luminous сообщил автор портала Cinelix Джордан Мейзон. По его данным, якобы в разработке также переосмысление Knights of the Old Republic. Что известно точно, так это о работе над сиквелом Star Wars Jedi Fallen Order.