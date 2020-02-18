Больше зомби! Трейлер второго сезона «Королевства»

Корейское подразделение Netflix представило трейлер второго сезона «Королевства» (Kingdom) — мини-сериала, который сочетает костюмную историческую драму в антураже средневековой Кореи начала XVI века с зомбиапокалипсисом.

Действие шоу разворачивается вокруг принца Ли Чхана, наследника престола, рождённого от наложницы. Он уверен, что клан мачехи действует во вред стране, и потому сбегает вместе с телохранителем из дворца. Регент, узнав об этом, отправляет за принцем погоню. И на фоне интриг в стране начинает распространяться редкое заболевание…

Первый сезон поставил режиссёр Ким Сон-хун («Трудный день», «Тоннель») по сценарию Ким Ын-хи, работавшей над детективом «Сигнал». «Королевство» основано на её веб-комиксе.

Шоу вернётся 13 марта.