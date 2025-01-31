Братья Дафферы займутся спин-оффами «Очень странных дел»

29 января Netflix провел мероприятие для прессы , в рамках которого братья Дафферы поделились подробностями о финальном сезоне «Очень странных дел».

Авторы сериала описали грядущие эпизоды как «восемь фильмов-блокбастеров». Для нового сезона они отсняли больше 650 часов материала.

После завершения «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы продолжат работать с Netflix над спин-оффами. Один из них будет анимационным сериалом под кодовым названием Project Mirkwood.

Братья Дафферы Хотя для Майка, Хоппера, Дастина, Лукаса, Одиннадцать и других это может стать концом истории, «Очень странные дела» не прощаются. Для нас важно, чтобы все связанное с «Очень странными делами» было высочайшего качества.

Также создатели «Очень странных дел» работают над другими проектами для Netflix. Первый — научно-фантастический сериал о группе неудачников, которые борются с потусторонним злом, под названием The Boroughs. Второй — хоррор Something Very Bad is Going to Happen.

Пятый сезон «Очень странных дел» выйдет в 2025 году — пока без точной даты.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.