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Братья Дафферы займутся спин-оффами «Очень странных дел»

Дмитрий Кинский
31 января 13:55
5
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29 января Netflix провел мероприятие для прессы, в рамках которого братья Дафферы поделились подробностями о финальном сезоне «Очень странных дел».
Авторы сериала описали грядущие эпизоды как «восемь фильмов-блокбастеров». Для нового сезона они отсняли больше 650 часов материала.
После завершения «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы продолжат работать с Netflix над спин-оффами. Один из них будет анимационным сериалом под кодовым названием Project Mirkwood.
Братья Дафферы
Хотя для Майка, Хоппера, Дастина, Лукаса, Одиннадцать и других это может стать концом истории, «Очень странные дела» не прощаются. Для нас важно, чтобы все связанное с «Очень странными делами» было высочайшего качества.
Также создатели «Очень странных дел» работают над другими проектами для Netflix. Первый — научно-фантастический сериал о группе неудачников, которые борются с потусторонним злом, под названием The Boroughs. Второй — хоррор Something Very Bad is Going to Happen.
Пятый сезон «Очень странных дел» выйдет в 2025 году — пока без точной даты.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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