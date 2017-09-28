Канал Syfy заказал пилотный эпизод сериала по графическому роману «Академия смерти» (Deadly Class). Исполнительными продюсерами экранизации будут Джо и Энтони Руссо (режиссёры ряда фильмов Marvel). Сценарий к сериалу написали Майлз Фелдсотт и один из создателей комикса Рик Ремендерс. Шоуранером проекта выступит Адам Таргум («Банши»), а режиссёром — Ли Толанд Кригер («Век Адалин», «Ривердэйл»).

Графический роман «Академия смерти» рассказывает о подростке по имени Маркус Лопес, который попал в легендарную школу, где учатся дети наёмных убийц. У него нет друзей, а его оценки ужасны. Для такого парня, придерживающегося своего морального кодекса всё может закончиться фатально. Действие комикса разворачивается в 80-е годы.