На фестивале Comic-Con в Сан-Диего режиссёры и продюсеры Джо и Энтони Руссо («Война бесконечности», «Финал») на презентации рассказали о нескольких своих грядущих проектах — как о новых, так и о тех, что уже были анонсированы ранее.

Battle of the Planets

Студия Руссо AGBO приобрела права на экранизацию фантастического мультсериала Battle of the Planets — американской адаптации аниме Science Ninja Team Gatchaman 1972 года. Американская версия основывалась на том же сюжете и персонажах, но была перемонтирована и отредактирована для новой аудитории (привет, старый «Вольтрон»!). Оригинальный аниме-сериал рассказывал о G-Force — команде пяти молодых людей, который защищали Землю от планеты Спектра и других врагов из космоса. Science Ninja Team Gatchaman считается одним из первых анимационных шоу про супергероев.

Джо и Энтони уточнили, что готовы сами поставить фильм. Не уточняется, будет ли он анимационным или игровым.

Комикс Grimjack

AGBO также займётся производством сериала для Amazon по мотивам Grimjack — фантастического экшен-комикса, который выходил с 1984-го по 1991 год в издательстве First Comics. Созданный Джоном Острандером и Тимом Труманом, Grimjack считался одним из самых известных и независимых комиксов того времени. Он рассказывал о главном герое по имени Джон Гонт — циничном наёмнике и убийце, который выполнял поручения в странном городе Циносуре, где сходятся несколько измерений.

Пока что даты выхода у проекта нет.

Сериал по Magic: the Gathering

Пока что ничего нового, кроме того, что мы уже слышали, — готовится анимационный сериал со своим сюжетом о Мироходцах, выйдет на платформе Netflix. Но Руссо добавили небольшую деталь:

Этот анимационный проект рассматривается как площадка для запуска игрового спин-оффа. Мы любим эту игру. Мы гики, нам нравится Magic: the Gathering, мы хотим рассказать истории в этом мире. Джо Руссо, режиссёр

Точной даты выхода у мультсериала пока нет.

«Электрический штат» Сталенхага

Экранизация фантастического иллюстрированного романа Саймона Сталенхага «Электрический штат» находится в работе — это подтвердили сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфили. Дуэт известен работой над многими блокбастерами Marvel, среди которых — третьи и четвёртые «Мстители», три части «Первого мстителя» и все части «Хроник Нарнии». Они уточнили, что картина станет их следующим проектом.

Режиссёра у фильма пока официально нет, хотя в 2017-м СМИ рассказывали, что картину может поставить Энди Мускетти (обе части «Оно», «Мама»).

«Электрический штат» — постапокалиптическая фантастика, показывающая Америку после техногенного и культурного катаклизма. Люди с головой погрузились в виртуальную реальность, и цивилизация рухнула. Действие иллюстрированного романа разворачивается вокруг девочки Мишель и милого робота, которые путешествуют по стране и своими глазами наблюдает время распада. В 2017 году краудфандинговый проект на издание привлёк около 360 тысяч долларов на Kickstarter. В конце 2018-го мы назвали роман лучшей иллюстрированной книгой года.