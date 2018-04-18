Похоже, грядущий сольный фильм про Харли Квинн всё же увидит свет. Кинокомпания Warner Bros. нашла постановщика картины — ею стала Кэти Янь, сообщает Deadline.
Стороны вот-вот заключат сделку. Янь станет уже третьей женщиной-режиссёром, которая присоединилась к Расширенной вселенной DC. Сперва Пэтти Дженкинс сняла «Чудо-женщину», затем WB пригласили Аву Дюверней поставить экранизацию мифологического эпика «Новые боги», а теперь студия обратилась к Кэти Янь. Она станет первой женщиной-азиаткой, которая снимет супергеройский блокбастер.
По информации издания, постановщицу рекомендовали руководству DC опытные мужчины-режиссёры. Иначе трудно объяснить, почему Янь позвали снимать дорогостоящую картину, ведь у неё за плечами лишь работа над низкобюджетной инди-драмой «Мёртвые свиньи». Впрочем, на последнем кинофестивале «Санденс» лента получила специальный приз жюри за актерский состав в секции «Игровое кино мира». Ранее Кэти Янь работала журналистом в Wall Street Journal.
В основу сюжета ляжет серия комиксов «Хищные птицы», которая рассказывает про команду супергероинь комиксов DC. В разное время её участницами были Бэтгёрл, Чёрная канарейка, Лисица, Женщина-кошка, Охотница и другие. В 2002 году WB запускали одноимённый драматический сериал, который продержался в эфире один сезон. Сценарий к новой адаптации пишет Кристина Ходсон («Бамблби»), недавно согласившаяся поработать и над сюжетом «Бэтгёрл». Неизвестно, будут ли связаны эти картины между собой.
Главную роль, как и в «Отряде самоубийц» исполнит Марго Робби. Кто ещё из знаменитых суперзлодеек появится на экране, пока не сообщается.
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