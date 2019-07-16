Компания CD Projekt RED вместе с издательством Dark Horse выпустит артбук-путеводитель по игре Cyberpunk 2077. Релиз издания запланирован на 21 апреля 2020 года.

Книга станет экскурсом в жизнь футуристичного Найт-сити и расскажет о мире игры, персонажах и бандах, районах, технологиях, транспорте и оружии. Всего в издании будет 200 страниц.

Уже сейчас артбук можно предзаказать на Amazon. Электронная версия обойдётся в 36 долларов, за бумажную в твердом перелёте придется отдать 40.

На обложке издания уместились выпущенные ранее постеры к игре Cyberpunk 2077, которые характеризуют четыре стиля одежды и архитектуры в Найт-сити: энтропизм, китч, неомилитаризм и геокитч.