Стили Cyberpunk 2077 в одежде и архитектуре

CD Projekt Red у себя в твиттере опубликовала четыре постера грядущей игры Cyberpunk 2077. Каждый из них соответствует отдельному стилю в одежде и архитектуре.

Энтропизм

Стиль нищих, которые пытаются противостоять прогрессу и натиску технологий. Отличается отсутствием каких бы то ни было дизайнерских решений вкупе с общей бедностью средств и идей.

Китч

Наследие прошлого, характеризуется ярким, смелым и чаще всего дешёвым дизайном. Представителей этого стиля отличают импланты с золотым напылением и окрашенным пластиком, а также вычурный макияж.

Неомилитаризм

Холодный, резкий, современный дизайн. Любители этого стиля выглядят так, будто готовы выбить дверь грузовика и ринуться в бой.

Неокитч

Стиль баснословно богатых и знаменитых. Синоним слова «роскошь», очень популярен среди элиты жителей Найт-сити — тех, кто может позволить себе всё, что угодно, и выглядеть так, как захочется.

Ранее Cyberpunk 2077 оказалась в центре пары скандалов — в том числе из-за появления банд «Вудуистов» и «Животных». За игру вступился разработчик оригинальной настольной ролёвки Майкл Пондсмит.

Игра выходит 16 апреля 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.