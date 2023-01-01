«Чебурашка» собрал в прокате 7 миллиардов рублей

По данным «Бюллетени кинопрокатчика», сборы «Чебурашки» в прокате России и СНГ перевалили за 7 миллиардов рублей.

Из них 6,75 миллиарда приходятся только на российские кинотеатры. А всего фильм в кино посмотрели 23,4 миллиона человек.

Первый миллиард «Чебурашка» заработала всего за 3 дня, а самым кассовым фильмом в прокате стал за две недели.

Недавно лента вышла в онлайн-кинотеатре Okko и стала самой успешной премьерой в стриминговом сервисе.