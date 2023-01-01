«Чебурашка» собрал в прокате 7 миллиардов рублей

По данным «Бюллетени кинопрокатчика», сборы «Чебурашки» в прокате России и СНГ перевалили за 7 миллиардов рублей.
Из них 6,75 миллиарда приходятся только на российские кинотеатры. А всего фильм в кино посмотрели 23,4 миллиона человек.
Первый миллиард «Чебурашка» заработала всего за 3 дня, а самым кассовым фильмом в прокате стал за две недели.
Недавно лента вышла в онлайн-кинотеатре Okko и стала самой успешной премьерой в стриминговом сервисе.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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