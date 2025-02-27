«Четыре повелителя спасут этот мир от Великого Излома» — трейлер сериала «Этерна»

Спасти мир от Великого Излома смогут только четыре повелителя. На пороге конца света мир охвачен борьбой за власть, а политические интриги переплетаются с магией. Сын мятежника хочет отомстить убийце отца, а потомок сверженной династии — вернуть трон. Но всех их ждет столкновение с самой великой силой на планете — судьбой, а спасти их сможет только любовь.