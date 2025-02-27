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«Четыре повелителя спасут этот мир от Великого Излома» — трейлер сериала «Этерна»

Андрей Квасков
27 февраля 11:22
468
1 минута на чтение
«Кинопоиск» представил трейлер фэнтезийного сериала «Этерна» по мотивам цикла романов Веры Камши.
Синопсис
Спасти мир от Великого Излома смогут только четыре повелителя. На пороге конца света мир охвачен борьбой за власть, а политические интриги переплетаются с магией. Сын мятежника хочет отомстить убийце отца, а потомок сверженной династии — вернуть трон. Но всех их ждет столкновение с самой великой силой на планете — судьбой, а спасти их сможет только любовь.
В «Этерне» сыграли Иван Трушин, Алексей Лукин, Юрий Чурсин, Антон Рогачёв, Павел Чинарёв, Валентина Ляпина, Илья Виногорский, Ксения Трейстер и другие актеры.

Премьера состоится 5 июля. Всего будет шесть серий, которые будут выходить раз в неделю.
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Андрей Квасков
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