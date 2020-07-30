Читаем комикс «Сквозь снег»

Дождались! На русском языке впервые выходит графический роман «Сквозь снег» Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта. Комикс, вышедший в 1982 году, рассказывает о постапокалиптическом мире после экологической катастрофы, вернувшей мир в ледниковый период. Выжившее человечество вынуждено колесить вокруг планеты на поезде, состоящем из 1001 вагона. Мир этого поезда иерархичен: в голове состава — золотые вагоны с аристократией, а в хвосте — вагоны для бедняков, где люди влачат жалкое существование…

В 2013 году корейский режиссёр Пон Чжун Хо снял по мотивам комикса одноимённый фильм с Крисом Эвансом и Тильдой Суинтон, наделавший немало шуму. А в 2020 году на Netflix вышла новая экранизация, на этот раз в формате сериала. В этом же году издательство «Питер» впервые выпустило на русском первоисточник Жака Лоба. В книгу, помимо самого графического романа «Сквозь снег» вошли продолжающие его комиксы Бенджамина Леграна «Странник» (1999) и «Переправа» (2000), а также уникальные эскизы и зарисовки Жан-Марка Рошетта, сделанные по заказу Пон Чжун Хо специально для фильма 2013 года. С разрешения издательства «Питер» предлагаем вашему вниманию первую главу романа.