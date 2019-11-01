Что почитать: «Книга Тираэля» по Diablo и первая часть «Тёмного Империума» по Warhammer 40,000

В очередном выпуске «что почитать» рассказываем про две книги по известным франшизам — одна из них будет особенно интересной в преддверие грядущего фестиваля BlizzCon.

Гай Хейли

«Тёмный Империум»

Издательство «Фантастика Книжный Клуб» отправило в печать одну из самых ожидаемых книг по вселенной Warhammer 40,000, которая значительно расширяет лор и сдвигает хронологию — это первая часть дилогии «Тёмный Империум» за авторством Гая Хейли (оригинал вышел в 2017-м, а затем подоспел и второй том «Чумная война»).

В Галактике наступили темные времена. Кадия была разрушена стремительным натиском Хаоса. Открылся Великий Разлом, и из глубин варпа хлынули демоны и ужасы Долгой Ночи. Но надежда еще не потеряна… Давно отсутствующий герой вернулся, а вместе с ним идет ярость перерожденных Ультрамаринов. Робаут Жиллиман восстал и повел крестовый поход, невиданный с легендарных дней Императора, чтобы вывести Империум из тьмы. Но никогда еще Губительные Силы не собирались в таких количествах, и не найти места, не оскверненного ими. Из кошмарных Бедственных Звезд выплеснулись орды Отца Чумы, владыки Нургла, и его гноящийся глаз вперился в Макрагг. Неодолимый крестовый поход подошел к концу, и Жиллиман спешит в Ультрамар, чтобы схлестнуться с Гвардией Смерти.

Роман стоит ждать ориентировочно спустя месяц-полтора.

Diablo

«Книга Тираэля»

Многие поклонники артбуков Diablo «Книга Каина» и «Книга Адрии» интересовались, когда на полках появится «Книга Тираэля», и та не заставила себя ждать. Издательство «Белый Единорог» объявило, что книга находится на согласовании, но это может занять время (утверждение «Книги Каина» длилось 2,5 месяца). Книга написана от имени архангела Тираэля — одного из ключевых героев трилогии.

В этом иллюстрированном и всеобъемлющей томе архангел Тираэль рассказывает о ранее неизвестных тайнах мира и о тёмных угрозах, ради которых он принял облик смертного, чтобы сражаться за человечество. Это издание, продолжающее по смыслу «Книгу Каина», содержит потрясающие оригинальные иллюстрации, письма Лии и дополнительные фрагменты текстов Декарда Каина. Тираэль составил эту книгу в качестве полной и увлекательной истории для участников отряда Хорадримов.

После утверждения книгу сразу отправят в печать — на неё тоже уйдёт месяц-полтора.

А вот как выглядят иллюстрации в артбуке:

Судя по утечкам, на BlizzCon могут анонсировать ещё один артбук, который осветит события и персонажей следующей части. Следите за новостями!