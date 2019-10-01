Компания Games Workshop объявила о сотрудничестве с издательством Marvel о выпуске новых комиксов по вселенной Warhammer.

Пока что подробностей особых нет — лишь известно, что первые выпуски стоит ждать не раньше весны 2020-го. Авторы заметки призывают посетить страницы миров Warhammer 40,000 и Age of Sigmar в соцсетях и написать, о каких событиях и персонажах стоит выпустить комиксы. По всей видимости, GW планируют издавать комиксы по обеим вселенным.

Комиксы по франшизе издавали ещё с 90-х — компания сотрудничала с разными издательствами, среди которых Black Library, Boom! Studios и Titan Comic.

В июне 2018-го GW анонсировала выход детской  фантастической серии Warhammer Adventures для читателей 8-12 лет.

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