Мы привыкли, что массовые блокбастеры с космическими рыцарями и супергероями чаще всего снимаются для подросткового рейтинга PG-13 (то есть 12+ или 16+). Бывают и исключения, когда картину готовят для «взрослого» рейтинга R, добавляя реалистичности, обнажёнки и крови. Достаточно вспомнить двух «Дэдпулов», «Логана» и ужастик «Оно». Одни миры балансируют с разным рейтингом, в то время как другие чаще всего выдержаны в едином тоне. Например, в мультсериале «Мой маленький пони» вряд ли покажут расчленёнку (только если это не фанфик!), а в Warhammer’е не станут вводить персонажей-детей.

Погодите-ка.

Games Workshop анонсировали две серии подростковых книжек Warhammer Adventures для читателей 8-12 лет. Первая из них называется Stories from far future, она будет посвящена историям вселенной Warhammer 40 000. «Искажённые галактики: Атака некронов» (Warped Galaxies: Attack of the Necron) — первая книга этой серии, она расскажет о приключениях Зелии (12-летняя дочь исследовательница галактики), Талена (13-летний сын офицера Имперской Гвардии) и Мекки (11-летний поклонник Бога-Машины), которые бросят вызов «инопланетным чудовищам и механическим захватчикам». Её пишет Каван Скотт, сценарист комиксов по «Доктору Кто», «Викингам», «Могучим рейнджерам», а также автор повестей по вселенной видеоигры Spyro и радиопостановок по «Доктору Кто».

Вторая серия — Stories in an age of fantasy — будет посвящена фэнтезийному «Вархаммеру». Над ней работал Том Хаддлстон (не Хиддлстон!), автор подростковой трилогии «Звёздные войны: Приключения в Диком космосе» (Star Wars: Adventures in Wild Space), его книга называется «Задание королевства: Город Камня жизни» (Realm Quest: The City of Lifestone). Элио (14-летний целитель, носитель метки Гхиран), Элиш (12-летняя инженер, носитель метки Хиш) и Кири (15-летняя воительница, носитель метки Хамон) отправятся исследовать волшебные миры и сражаться с чудовищами.

Вместе с нашими авторами мы предложили ещё несколько идей, которые можно воплотить в подобных сериях.

«Даша Путешественница в Городе Грехов»

«Сказки на ночь от дедушки Фредди»

«Чужой против Хищника против Алисы Селезневой»

«Мой маленький Дэдпул»

«Криминальное чтиво для школьников»

«Крош освобождённый»