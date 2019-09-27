В новом выпуске «что почитать» — подборка из трёх артбуков по вселенным игр Blizzard. Две книги посвящены мрачному сеттингу Diablo, а ещё одна рассказывает про волшебный мир карточной Hearthstone.

Diablo III

Книга Адрии

Первая книга — это не совсем артбук, а скорее энциклопедия, которая рассказывает о фантастических существах мира Diablo.

Особенность франшизы Diablo от компании Blizzard Entertainment — вольные города, таинственные леса и подземелья, полные невероятных созданий света и тьмы и ожидающие своих исследователей. Вашим оружием против этих существ станет «Книга Адрии: Бестиарий Diablo». Этот фолиант содержит множество эксклюзивных иллюстраций и тайные знания о демонах, чудовищах, восставших мертвецах и ангелах, что обитают в Санктуарии и за его пределами. Написанный загадочной ведьмой Адрией путеводитель проведет вас по тропам запретной магии и позволит приобщиться к тайным знаниям обо всех обитателях этих опасных земель. И он же – свидетельство поиска Адрией силы — поиска столь всепоглощающего, что ведьма готова пожертвовать всем ради Диабло, Владыки Ужаса.

Авторами выступили Мэтт Бернс и Роберт Брукс, издаёт АСТ. В продажу вышла 25 сентября.

Diablo III

Книга Каина

«Книга Каина» тоже посвящена Diablo, но больше внимания уделяет истории вселенной и Высшим воплощениям зла — Диабло, Мефисто и Баалу.

С самого начала времён меж Небесами и Преисподней бушевал Вечный конфликт. Если пророчество о последних днях верно, человечество скоро узнает, что оказалось в самом центре этой войны. В этой книге знаменитый учёный Декарт Каин собрал выдержки, иллюстрации и свидетельства очевидцев, касающиеся истории мира Санктуария. Его записи повествуют о коварстве Высших воплощений зла (Диабло, Мефисто и Баала), проливают свет на личность Тираэля и других архангелов Ангирского совета и рассказывают о надежде и стойком героизме человечества перед лицом ошеломляющего ужаса. Кроме того, в ней раскрыты бесчисленные тайны: от происхождения смертных и секретов нефалемов до загадки надвигающейся тьмы Последних Дней. Поэтому, дорогой читатель, узри и навсегда запомни те истины, что кроются внутри.

Издателем выступили «Белый Единорог», в продажу книга вышла в августе, в ней 144 страницы.

Hearthstone

Мир игры

А вот артбук по Hearthstone посвящён не столько миру, сколько историю создания самой видеоигровой ККИ.

Blizzard предлагает вниманию читателя более глубокий взгляд на дико популярную коллекционную карточную игру Hearthstone. Книга представляет собой визуализированную историю создания игры от начальных концепций, созданных на ранней стадии развития Hearthstone, до сотен прекрасных иллюстраций в жанре фэнтези, которые захватили воображение игроков. Также рассказывается о том, как появился Hearthstone, выросший от проекта небольшой команды до мирового успеха, который сегодня составляет более 50 миллионов игроков.

Книгу также выпускает АСТ, в ней 240 страниц. В продаже с начала октября.