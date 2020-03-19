В рубрике «что почитать» — два очень разных подростковых произведения. «Эксмо» выпустит сиквел нордического фэнтези «Потомок Одина» от Сири Петерсен (всего в цикле три книги), а «Астрель-Спб» готовит новый роман из серии «Ужастиков» Р. Л. Стайна.

Сири Петерсен

«Скверна»

«Скверна» — второй том трилогии норвежской писательницы. На языке оригинала книги выходили с 2013-го по 2015-й. В ноябре «Эксмо» выпустило первую часть, а скоро на полках появится и вторая.

Сто пятьдесят четыре дня после Имланда. После Маннфаллы. После Римера… Хирка оказывается в умирающем мире, не зная, кому доверять. А еще она отчаянно скучает по Римеру и готова совершить что угодно, лишь бы увидеть его вновь. Девушка — разменная монета, затерянная в большом городе нашего мира. Чужая, как призрак. Но борьба за выживание — ничто, по сравнению с тем, что происходит, когда она понимает, кем является на самом деле. В течение тысячи лет источник скверны жаждал свободы. Свободы, которую может принести только Хирка. Хирка — новая кровь для старого зла. И судьба миров в ее руках.

Выход ожидается в мае.

Р. Л. Стайн

«Девчонка, что кричала „Монстры!“»

«Астрель-Спб» возвращается к изданию детских ужастиков Стайна. Ранее эта повесть не издавалась официально на русском языке, но теперь читатели смогу с ней ознакомиться.

Люси обожала пугать братишку россказнями о монстрах. Но однажды она увидела, как городской библиотекарь превращается в чудовище. Никто не верит Люси, а библиотекарь собирается заставить ее молчать…

Выход намечен где-то после майских праздников.