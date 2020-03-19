В рубрике «что почитать» — два очень разных подростковых произведения. «Эксмо» выпустит сиквел нордического фэнтези «Потомок Одина» от Сири Петерсен (всего в цикле три книги), а «Астрель-Спб» готовит новый роман из серии «Ужастиков» Р. Л. Стайна.
Сири Петерсен
«Скверна»
«Скверна» — второй том трилогии норвежской писательницы. На языке оригинала книги выходили с 2013-го по 2015-й. В ноябре «Эксмо» выпустило первую часть, а скоро на полках появится и вторая.
Сто пятьдесят четыре дня после Имланда. После Маннфаллы. После Римера…
Хирка оказывается в умирающем мире, не зная, кому доверять. А еще она отчаянно скучает по Римеру и готова совершить что угодно, лишь бы увидеть его вновь. Девушка — разменная монета, затерянная в большом городе нашего мира. Чужая, как призрак. Но борьба за выживание — ничто, по сравнению с тем, что происходит, когда она понимает, кем является на самом деле.
В течение тысячи лет источник скверны жаждал свободы. Свободы, которую может принести только Хирка.
Хирка — новая кровь для старого зла. И судьба миров в ее руках.
Выход ожидается в мае.
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Р. Л. Стайн
«Девчонка, что кричала „Монстры!“»
«Астрель-Спб» возвращается к изданию детских ужастиков Стайна. Ранее эта повесть не издавалась официально на русском языке, но теперь читатели смогу с ней ознакомиться.
Люси обожала пугать братишку россказнями о монстрах. Но однажды она увидела, как городской библиотекарь превращается в чудовище. Никто не верит Люси, а библиотекарь собирается заставить ее молчать…
Выход намечен где-то после майских праздников.
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