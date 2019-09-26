В очередной рубрике «что почитать» рассказываем про любопытные фантастические анонсы издательств. В новом выпуске — сборник хоррор-рассказов Натана Баллингруда, по которому снимают сериал, и стимпанк-роман Дэвида Эдисона, анонсированный ещё несколько лет назад.

Натан Баллингруд

Wounds: Six Stories from the Borders of Hell

Баллингруд — новый автор в жанре ужасов, которого будет издавать «Астрель-Спб». За свою карьеру он дважды завоевал премию Ширли Джексон, а также был номинантом премий Брэма Стокера и Мировой премии фэнтези. Издательство собирается выпустить сборник рассказов Wounds: Six Stories from the Borders of Hell.

Здесь бармен, неосторожно поднявший чужой мобильный телефон, открывает дверь силам, которые могут свести с ума любого, торговец редкими книгами ищет атлас Ада, по улицам городов ходят настоящие монстры, а пиратский корабль отправляется в самую настоящую преисподнюю. Это и многое другое на страницах Wounds — одной из самых сильных и неожиданных книг в жанре хоррор из тех, что вышли в 2019 году.

18 октября сервис Hulu выпустит полнометражный фильм «Раны» (Wounds) с Арми Хаммером («Агенты А.Н.К.Л.»), Зази Битц («Дэдпул 2») и Дакоты Джонсон («50 оттенков серого») по мотивам одной из историй сборника.

Даты выхода книги на русском пока нет.

Дэвид Эдисон

«Машина пробуждения»

Издательство «Книжный клуб Фантастика» наконец-то выпустит долгожданный стимпанк-роман «Машина пробуждения», вышедший на языке оригинала в 2014 году. Книгу планировали издать ещё несколько лет назад, но из-за сложностей произведение отложили в долгий ящик. Теперь роман выпускают в серии Best Fantasy, объём — 480 страниц.

Вопреки традиционному мнению, смерть — не конец всего и не переход к загробной жизни. Умершие просто просыпаются в одном из миллионов миров, где им суждено жить и умереть снова, чтобы проснуться где-то еще. Все рождаются только единожды, но умирают множество раз, пока не достигнут Неоглашенграда, где смогут найти Врата Истинной Смерти. Бывший житель Нью-Йорка Купер оказывается в Неоглашенграде, городе кровожадных аристократов, замаскированных богов и богинь, бессмертных проституток и королев. Но сейчас это место переживает не лучшие времена: Врата Истинной Смерти рушатся, улицы наводняют Умирающие, и безумие, которое они разносят, способно поглотить всю метавселенную.

«Машина» ушла в печать и ожидается в октябре/ноябре.