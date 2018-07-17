CW запустил в производство сериал о Бэтвумен

Как сообщал ранее актёр Стивен Амелл (Оливер Куин в сериале «Стрела»), в декабре на телеканале стартует кроссовер, где зрителям впервые представят Бэтвумен. Но после этого героиня получит собственный сериал, расширяющий вселенную DC Comics на малых экранах.

За создание проекта отвечают Грег Берланти («Зелёный фонарь», «Флэш», «Супергёрл») и Кэролайн Драйз («Дневники вампира»). Последняя как раз и будет работать над сценарием сериала о Бэтвумен. Ну а Берланти совместно с Сарой Шечтер («Флэш», «Супергёрл») и Джеффом Джонсом (автор комиксов о Супермене, Зелёном Фонаре, Флэше и не только) выступят исполнительными продюсерами проекта.

Кто именно исполнит роль популярной героини, пока не известно. Но кастинг начнётся в скором времени.

Напомним, что Бэтвумен в миру зовут Кейт Кейн. Это богатая наследница, которая вдохновлена Бэтменом и его деятельностью по искоренению преступности в Готэме. После переосмысления героини в середине 2000-ых её представили как высококвалифицированного бойца и девушку с нетрадиционной сексуальной ориентацией, чем она и привлекла внимание многих журналистов и читателей.