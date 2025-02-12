Даг Кокл об озвучке Геральта: «Он стал частью моего голоса»

Даг Кокл, подаривший голос Геральту из Ривии в «Ведьмаке» от CD Projekt RED, рассказал об озвучке Белого волка в анимационном фильме «Ведьмак: Сирены глубин».
Актер сравнил возвращение к роли охотника на чудовищ с погружением в теплую ванну. Ему даже не нужно для этого тренироваться.
На самом деле теперь Геральт стал частью моего голоса. Я просто переключаюсь на него. Иногда, когда мою посуду.
Для аниме его попросили сделать голос Геральта громче.
Помню, в какой-то момент директор по озвучке сказал: «Можешь проговорить реплику немного громче?» И я сказал: «Геральт не кричит!» Но сделал все, что мог, чтобы Геральт кричал. Результат пусть оценят зрители.
Мультфильм «Ведьмак: Сирены глубин» уже вышел на Netflix.
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