Многострадальная лента студии Warner Bros. «Тёмная Лига справедливости» опять потеряла постановщика. Режиссёр Даг Лайман («Грань будущего») отказался снимать фильм из-за занятости в другом проекте, сообщает Variety.

В мае студия Lionsgate одобрила съёмки фильма по мотивам романа американского писателя Патрика Несса «Поступь хаоса». Им-то и будет заниматься Лайман. Главные роли в фильме исполнят Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой») и Дэйзи Ридли («Звёздные войны: Пробуждение силы»).

Первоначально «Тёмную Лиги справедливости» должен был снимать Гильермо Дель Торо, но Warner Bros. долгое время не запускала картину в работу. В итоге Дель Торо от неё попросту отказался.

«Тёмная Лига справедливости» — комикс издательства DC, который рассказывает о команде супергероев с «тёмными» силами. В неё входят Джон Константин, Мертвец, Мадам Ксанаду, Шейд и Затанна. Больше всего из этой команды известен оккультист Джон Константин. В 2006 году о нём вышел фильм «Константин», в котором главную роль исполнил Киану Ривз. В 2014 на канале NBC запустили одноимённый сериал, продержавшийся всего один сезон. Там главного героя сыграл актёр Мэтт Райан. Он же озвучил Константина в полнометражном мультфильме «Тёмная Лига справедливости» 2016 года.