Издательство Dark Horse готовит мини-серию комиксов Blue Wraith во вселенной Dragon Age про одного из персонажей саги — эльфа-воина Фенриса из второй части видеоигры.

Когда-то Фенрис был рабом у тевинтерского работорговца, но сбежал от него. С тех пор ненавидит любых магов и охотится на них. А заодно он борется против работорговцев и помогает другим рабам.

События Blue Wraith развернутся вокруг попытки фанатиков-кунари свергнуть магократию в Тевинтере. В центре конфликта — молодая волшебница, разыскивающая отца, но волею случая натыкающаяся на знаменитого охотника на магов. Им и оказывается Фенрис.

Издательство уже показало обложку:

Над историей работает та же команда, которая занималась комиксом «Dragon Age. Странствующий рыцарь» — сценаристы Нунцио ДеФиллипс и Кристина Веир, художник Фернандо Гейнц Фурукава и колорист Майкл Атийе. Обложку также нарисовал Сачин Тенг.

Поклонники предполагают, что комикс может стать своего рода «мостиком» к четвёртой части Dragon Age, находящейся в разработке. Создатели игры уже проворачивали похожий трюк — за несколько месяцев до выхода Dragon Age: Inqisition издательство выпустило книгу «Dragon Age. Империя масок», в которой рассказывалось об Орлее. Его-то и показали в третьей части.

BioWare подтвердили разработку четвёртой Dragon Age коротким тизером в декабре 2018-го на The Game Awards. Рабочее название — Dragon Age 4: The Dread Wolf Rises, отсылающее к Соласу, одному из персонажей «Инквизиции».

Ранее на фестивале Comic Con издательство Tor Books представило сборник рассказов «Тевинтерские ночи» (Tevinter Nights) по вселенной Dragon Age под редакцией писателя студии BioWare Патрика Уикса (он же занимался «Империей Масок»). В продажу книга поступит 10 марта 2020 года.

А комикс Blue Wraith, состоящий из трёх выпусков, стартует 15 января.