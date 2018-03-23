Многие поклонники фэнтезийных ролевых игр вновь мечтают вернуться в увлекательный мир Тедас из серии Dragon Age. Правда, никаких официальных новостей о разработке новой части от студии BioWare так и не поступало — игрокам приходится ограничиваться слухами в Сети и сведениями из уст бывших сотрудников.

Майк Лейдлоу — один из таких бывших сотрудников, главный идейный вдохновитель проекта. Он активно работал в студии над всеми тремя частями серии, и в октябре 2017 года ушёл из BioWare. Несколько дней назад на игровой выставке GDC 2018 он поделился подробностями, как обстоят дела у четвёртой части, и в числе прочего рассказал, почему покинул студию. Как оказалось, он принял это решение после того, как в BioWare большую часть сотрудников перевели на разработку Anthem

Я хотел попробовать для себя что-то новое. Я знал, что этот [перевод сотрудников] лишь отдалит дату выхода игры. Из-за этого у меня была бы очень маленькая команда. Мне повезло, что среди них были Патрик Уикис — выдающийся сценарист — и Дэниел Кэдинг, главный разработчик. Эти двое — ветераны индустрии, которые смогли бы сохранить видение игры. Майк Лейдлоу

Лейдлоу считает, что тот период был лучшей возможностью покинуть BioWare — так он меньше всего навредил и себе, и студии. Он уверен — что бы ни случилось с Dragon Age, BioWare будет и дальше уважать глубокую проработку мира игры. У Лейдлоу нет никаких опасений за Тедас — даже если новые разработчики что-то изменят в истории мира, они это сделают из уважения к тому, что когда-то придумал сам Лейдлоу. Впрочем, бывший сотрудник тоже внимательно следит за перезапуском игры.

Скорее всего, они перезапустили разработку игры, это обычное дело. Я слышал о перезапуске, но не уверен, что это значило в контексте. Я думаю, что это будет не как с новыми сериалом «Звёздный путь: Дискавери», а как-то по-другому. Скорее всего, нынешние планы просто пересмотрены. Майк Лейдлоу

Сам Лейдлоу планировал развить в четвёртой части историю мага Соласа из Dragon Age: Inqisition. Этот персонаж сыграл ключевую роль в дополнении «Чужак».

После дополнения «Чужак» для Dragon Age: Inquisition история Соласа определённо была важной для вселенной. Если вы играли в «Чужака», то знаете, что это логично. Майк Лейдлоу

Но разработчик был бы удивлён, если бы новая команда сохранила все его идеи и видение игры. Но больше всего Лейдлоу не нравится, что BioWare бросили все силы на Anthem.

Ещё так много историй можно рассказать! Я не считаю «Инквизицию» идеальной игрой. Я думаю, из неё можно извлечь множество хороших уроков. Как бы то ни было, я счастлив и горжусь, что был вовлечён в создание серии Dragon Age. Я считаю, что это просто позорно — отложить в сторону разработку такого мира. Майк Лейдлоу