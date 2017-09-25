Режиссёр Даррен Аронофски более всего известен сюрреалистичными драмами «не для всех», такими как «Реквием по мечте», «Чёрный лебедь» и «Фонтан». Однако недавно в интервью, посвящённом его недавней работе «мама!», режиссёра спросили, хотел бы он снять супергеройское кино. И Аронофски ответил, что был бы рад. Более всего ему по душе уникальный стиль фильмов по комиксам DC.

Знаете, я думаю, мне всегда был интересен Супермен. Но его уже настолько глубоко изучили, его образ так часто придумывали заново, что вряд ли это произойдёт в ближайшее время. Режиссёр Даррен Аронофски

Многие поклонники DC знают, что ещё в 2002 году Аронофски работал над адаптацией комикса «Бэтмен: Год первый», но проект так и не увидел свет. В итоге его наработками воспользовался Кристофер Нолан в фильме «Бэтмен: Начало». Позже Аронофски проявлял интерес к картине «Человек из стали», но опять вынужден был отказаться от работы по личным причинам. Однако режиссёр доволен тем, что получилось в конечном результате.

Я думаю, Зак — это отличный выбор, мне нравится фильм «Хранители». Мне кажется, что он хорош. Если вы фанат комиксов, то на лучшую интерпретацию просто и не стоит надеяться. Режиссёр Даррен Аронофски

А «Человека из стали 2» режиссёра по-прежнему нет. Не исключено, что Warner Bros. всё же обратят внимание на Аронофски и усадят его в кресло постановщика. На такой случай Аронофски поделился своими идеями, которые описывают его подход к созданию супергеройских фильмов:

Что ж, я считаю, мы всегда должны надеяться сделать что-то уникальное. В этом моя цель. Я думаю, с этими [супергеройскими] фильмами всегда нужно быть осторожным, потому что их смотрит настолько большая аудитория, насколько возможно. Аудитория, которая идёт на это кино, ожидает увидеть определённый вид фильмов. Наверное, большинство сюжетов супергеройских фильмов уже заездили. Осталось не так много персонажей, которые могут быть интересны. Но мы никогда не знаем, что будет дальше. Посмотрим, что мне подвернётся. Режиссёр Даррен Аронофски